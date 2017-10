Redaktørens Ferrari er reddet: Finansiel leasing bliver alligevel ikke stoppet

Hold da op! Finansiel leasing - også kaldet flexleasing - bliver alligevel ikke stoppet.

I hvert fald ikke, hvis man skal tro Finans.dk, der mener at vide, at forslaget om at forpligte leasingselskaber til at indestå for restværdien ved billeasing, er pillet ud af det forslag til ændring af reglerne for billeasing, som ventes vedtaget i næste uge.

Som tidligere omtalt, bliver importerede brugte biler generelt ikke billigere trods afgiftsnedsættelsen på nye biler. Hertil kommer, at der var udsigt til markant højere leasing-priser på brugte biler, fordi lovforslaget lagde op til, at leasingselskaber ikke kunne overdrage risikoen ved bl.a. afskrivning til leasingtageren.

Den praksis, der går under navnet finansiel leasing eller flexleasing, bliver ofte brugte til finansiering af specialbiler, som ikke er registrerede hele året.

Pointen er, at afregning af registreringsafgift på månedsplan er forbeholdt leasingselskaber, så ejere af specialbiler er tvunget til at gå via leasingselskaber, hvis de vil registrere en bil en del af året.

I den forbindelse giver det ikke mening, at leasingselskabet skal indestå for restværdien. Hvad den praktiske udmøntning af den lov ville være, står hen i det uvisse.