Hej skat, hvor ser du godt ud!

Kan du huske, da du mødte din gamle kæreste?

Altså den du var samme med, før den du er sammen med nu, som jo er det forhold, der holder resten af livet. Måske var det din første kæreste, og alle følelserne stormede rundt i kroppen som en dragster ude af kontrol, og langt hurtigere, end de gør nu.

Ikke at du skal tilbage til den gamle kæreste, bare fordi du har mødt vedkommende igen, for det nye forhold tæller, men der var noget over den gamle, som du ikke kan slippe, og som varmer så meget flere steder i kroppen, at du ikke helt vil være ved det?

Det er sådan jeg har det med BMW M240i.

Samme motor som den rigtige M2

Bil Magasinet har tidligere konstateret, at forgængeren, BMW M235i, var en fremragende bil, og vi kan godt kalde den "Lille M", fordi den benytter samme motor, som den rigtige M2.

Men så snart vi kom bag rattet af den rigtige M2, som nok benytter samme motor, med lidt flere heste, men en helt andre undervogn, så står det klart, at "lille M" er et godt stykke fra den rigtige M2, når det kommer til køresjov, dynamik og baneballade.

Men det skal ikke forhindre mig at i glædes over den nye M240i, der omgående giver men oplevelsen af klassisk BMW på alle de rigtige måder.

200 meter inde i min køretur ved jeg, at M240i styrer, som du forventer af en BMW. Testbilen har det nye progressive styretøj, der får bilen til at dreje forholdvis mere, desto mere udslag der er på rattet. Da BMW introducerede det, virkede det ikke helt overbevisende, men i M240i virker det.

Du kan tænke dig om hjørner med den bil.

Fætter BR på hjul

Gearkassen er BMW's kendte 8-trins automatgearkasse, og skiftene savner hurtigheden fra de bedste dobbeltkoblingsgearkasser, men bilen er så hurtig i alle sammenhænge, at jeg ikke føler mig ladt i stikken – også fordi ESP-programmet kan indstilles til både launch control, brændere og drifting.

Testbilen havde Continental-vinterdæk på, og det er måske årsagen til, at den føltes virkelige levende. Affjedringen er hård, så bilen arbejder hele tiden hen over vejbanen, men ved fuld acceleration bliver den direkte urolig.

Jeg tror, noget af det kan tilskrives dækkene.

Men det gør ikke noget, når bare vi er enige om, at M240i er Fætter BR på hjul for voksne. Praktisk set er den en lille bil med 2+2 indretning af kabinen. Det vil sige, at bagsæderne er til børnebrug.

Jeg ville ønske, at jeg kunne, men jeg tror, at de praktiske forhindringer bliver en belastning i hverdagen. Men jeg lever også i et fast forhold.