Politikere sigter - men rammer helt ved siden af

"Stop & Go" politik er årsagen

Man kan mene om Tesla S, hvad man vil, men den fungerede som sneplov for elbilerne, og politikeres manglende anerkendelse af dens funktion i den henseende, er den direkte årsag til, at elbilslaget atter er halveret og stoppet helt til private.

Hos De danske Bilimportører beskriver man situationen i mere pragmatiske vendinger: Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører, udtaler i en pressemeddelelse:

”Den stop & go politik, som har været tendensen for elbilernes vedkommende, er særdeles uhensigtsmæssig. Hvis vi skal fremme ny, grøn teknologi, er det helt afgørende, at der findes klare, velkendte rammevilkår over en lang periode. Det giver tryghed og ro – både for branchen og for forbrugerne. Vi mener, at den eneste rigtige model for at sætte en stopper for usikkerheden, er en samlet reform af afgifterne. Nemlig, hvor man beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt, i stedet for ud fra bilens værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og ikke mindst mere sikre biler.”