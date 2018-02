Nye tal: Bilen er en stor samfundsgevinst, som kun forurener lidt

Fra min barndom i 80'erne husker jeg strandbesøg som én lang ventetid. Mine forældre holdt nemlig fast i et generelt baderåd, som lød, at jeg ikke måtte bade før en time efter, jeg havde spist.

Hvad der lå til grund for anbefalingen, som blev formidlet på den nationale tv-kanal i formanings-programmet "OBS – Oplysning til Borgerne om Samfundet", ved jeg ikke, men i begyndelsen af 00'erne fandt endnu mere kloge mennesker ud af, at det var noget sludder.

Jeg sidder tilbage med en indre, sprudlende forargelse over, at jeg i en hel barndom led under samfundets og objektive forskeres forkerte antagelser, som min godtroende forældre fulgte.

Jeg har det på samme måde med bilafgifterne.

Alle tror, at biler SKAL være dyre

I årtier – faktisk i over 100 år – har vi fået fortalt, at den danske velfærdsmodel kun består, fordi biler er dyre.

De seneste tre år er registreringafgiften reduceret med op til 50 procent på nye biler samtidig med, at velfærden er vokset rent økonomisk betragtet.

Siden er vi blevet belært om at verden, som vi kender den, går under, hvis ikke vi forbyder privat bilkørsel.

Måske er det også noget sludder?

I hvert fald mener det miljøøkonomiske råd nu, at privatbilisme er et dårligt sted at jagte CO2-reduktion.

Se artikel om rapporten i Børsen (bag betalingsmur)

Se artikel om rapporten i Information

Det er simpelt hen for dyrt og det giver dårlig samfundsmæssigt værdi for pengene at indføre CO2-begrænsninger på privatbilismen.