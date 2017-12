Mine 5 bedste køreoplevelser i 2017

I Zenvo TSR til biludstillingen i Genève, Marts 2017

Biludstillingen i Genève er en fast begivenhed hvert år i begyndelsen af marts. Det er en køretur på 1.200 km, men det er mange år siden, redaktionen er holdt op med at køre derned. Det er langt billigere og hurtigere at flyve.

Men med chancen for at at køre med i Zenvos TSR hele vejen fra Præstø til Genève, var jeg klar til at tage turen, uagtet at den med garanti ville blive den mest ukomfortable, jeg har kørt.

Det var nemlig ikke bare en Zenvo, men en af de biler, der skulle udstilles på Zenvos stand. Det blev en fed tur, som faktisk aldrig har fået sin egen historie i Bil Magasinet.

Men se videoen fra turen herunder.