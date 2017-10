Mere dansk vind i håret

Også en gadebil

Indrømmet: Jeg har en svaghed for danskbyggede biler. Der er ikke mange af dem, og netop derfor kræver det en ekstra indsats, når danskere beslutter sig for at gøre det.

Det gjorde Bo Ørbjerg og Tim M. Hansen, da de mødtes over det, der blot skulle have været en bilhandel i 2010.

Bo ville købe Tims Lotus Elise. Det endte med, at de besluttede sig for at bygge et kulfiber-chassis til teknikken. Det skulle vise sig besværligt, og i stedet gik de i gang med at bygge deres helt egen bil.

Resultatet er køreklar nu, og det er langt bedre, end du tør tro.

Ford turbo-motoren på 1,6 liter er på 225 hk uden tuning. Gearkasse er tilsvarende standard, hvilket gør teknikken holdbar og let at servicere.

Vejgrebet er stærkt og styringen uden servo er godt vægtet, præcist og let at læse. Der er endnu ingen elektroniske hjælpemidler, men reaktionerne er nemme at læse, hvilket giver selvtillid til frisk kørsel.

Det er et super fedt projekt, der fortjener al mulig rygvind. I første omgang på banen. men Bo og Tim vil også lave en gadebil.

I videoen herunder kan du se mig kommer i pit efter mine først 10 omgange i Agile SCX.