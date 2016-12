Kører lige til tiden: Redaktøren fortæller om sin pinlige passion

Jeg elsker armbåndsure. Jeg kigger altid på ure. Især i lufthavne, hvor der af en eller anden grund altid er urbutikker, og hvor der altid er lidt for lang tid, til flyveren går, men lidt for kort tid, til at du kan nå at starte computeren.

Jeg flasher dog aldrig min interesse, fordi jeg er lidt flov over, at jeg ikke interesserer mig for de dyre og kendte mærker, som rigtige urentusiaster gør. Jeg går efter klassisk design, men jeg vil hellere have en Casio, en Tissot, en Seiko og en Certina (dem har jeg to af!), end et ur, der koster det samme, som de tre (fire) tilsammen.

Jeg skifter ofte i dagligdagen og tager gerne det 11 år gamle Tissot på. Det har også lige fået ny, original rem. Det er et automatic-ur med glas på bagsiden, så man kan se mekanikken virke, det er lækkert, og så holder det kun energi i 12 timer, efter jeg har lagt det fra mig, det er også fedt, på en eller anden måde.