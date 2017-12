Klumme: Elefanterne skal i snor!

Til gengæld er der et selskab, der kører særligt aggressivt. Det er Abildskous blå busser, der kører rute 888 mellem Sjælland og Jylland. De kører med et tempo 100-skilt på bagsmækken, hvilket tilsyneladende giver dem lov til at køre 100 km/t til forskel fra lastbilerne, der må køre 80 km/t. Dermed følger åbenbart en pligt til at overhale alle lastbiler uanset, om det er en 110 km/t- eller 130 km/t-zone. Abild­skous rute 888-busser trækker ud, så snart der bare er et lille hul i trafikken bagfra ofte uden hensyntagen til personbiler, der kommer med 130 km/t bagfra.

Det er i hvert fald det mønster, jeg selv har oplevet hen over efteråret, hvor jeg har haft usædvanligt mange ture mellem landsdelene.

En ting er, at det er møgirriterende. Noget andet er, at det skaber trafikpropper med høj fart og deraf følgende farlige situationer. Jeg synes, der er ét logisk svar på dette: Lastbiler og busser skal forbydes at overhale på motorveje, hvor fartgrænsen er 130 km/t medmindre, der er tre spor eller, at den forankørende lastvogn kører under 60 km/t, som er den nedre hastighedsgrænse for visse tunge transporter.

Det kan betyde, at nogle lastvogne må køre 88 km/t i stedet for 89 km/t (selv om de jo reelt kun må køre 80 km/t), og Abildskou må så holde sig til de samme 88 km/t. Med moderne fartpiloter burde det ikke være en belastning for chaufførerne at ligge bag andre lastbiler, og trafikken kommer til at flyde bedre og mere sikkert.

OBS! Klummen er bragt i Bil Magasinet nr. 292 (Januar 2016), men problemet er stadig mindst ligeså aktuel.