Kia'en der kører bedre end BMW – og VW Arteon

Kia Stinger's tre mangler

Angrebet er tæt på perfekt.

I hvert fald i GT-versionen med V6-motor og 370 hk. Den er hurtig, lækker, raffineret og flot.

Firehjulstræk er standard, men efter eget valg kan baghjulstrækket overdøve forhjulstrækket ved hårdt tråd på speederen. Resultatet er lækker overstyring af den slags, som englænderne kalder powerslide eller drifting.

Ja tak!

Det er lækkert.

Så vil du have den?

Jeg har tre anker:

#1: Motorlyden er dæmpet og kedelig. Det er fint nok, at den ikke larmer ved cruising, men et passende vræl under pres havde været på sin plads.

#2: Den virker en anelse tung. Den kan køre sidelæns, men i dagligt brug føles den ikke så ung, som den ser ud.

#3: Kabinen er indbydende lækker. På nær det stykke plastik, der dækker over rattets nav. Det minder om emballagen fra et Playmobil-sæt, og ser vildt mærkeligt ud.

Godt så! Men vil du have den?

Hvis valget stod mellem den og en VW Arteon, tog jeg Stinger.

Stod det mellem den og en Audi A5 eller en BMW 4-serie og Stinger, så tog jeg....

Jeg ved det ikke.

Vi bliver nødt til at teste det. Indtil da kan du læse om Stingers danske introduktion og Kias udvikling i Danmark i Bil Magasinet nr. 316, som er på gaden nu.