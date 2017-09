"Jeg kan godt tillade mig at tage en taxa", sagde Ida Auken

Torsdag aften medvirkede jeg i DR2-programmet "Debatten" med Clement Kjersgaard.

På vej du af studiet endte jeg ved skranken i receptionen sammen med Ida Auken fra Det Radikale Ventre og Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten, der begge medvirkede i programmet.

En stor del af debatten handlede om CO2-udledning, og da begge politikere var i gang med at taste en taxa frem på mobilen, tilbød jeg at give et lift – altså i miljøets tjeneste.

Ingen af dem mente, at jeg skulle i samme retning som dem – uden i øvrigt at vide, hvilken retning, jeg skulle i. Ida Auken mente ikke, vi behøvede at spare mere CO2 den aften.

"Når man kører så meget i offentlig transport, som jeg gør, kan man godt tillade sig at tage en taxa en gang i mellem", proklamerede hun.

Jeg forfulgte ikke sagen yderligere, hvilket ærgrede mig, da jeg få minutter senere sad bag rattet af den Honda Civic Type R med 320 hk og en topfart på 272 km/t, som jeg var kørt til DR i.

Det kunne have været underholdende, at give Ida Auken en tur i den.