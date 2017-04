Jeep's nye Trailhawk tager os tilbage til rødderne

Oprindelig var en SUV (Sport Utility Vehicle) en rigtig off roader, der blev gjort lidt mere on road-agtig. Om det var Jeep Wagoneer fra 1984 eller den første Range Rover fra 1970, der etablerede begrebet, slås de to mærker fortløbende om, også fordi de to stadig konkurrerer direkte mod hinanden med forskellige modeller.

I dag er Range Roveren blevet til et helt program af biler, mens Jeep holder fast i den oprindelige Wagoneer-afløser i form af Grand Cherokee.

Men hvor Range Roverne bliver mere og mere luksuriøs, og dermed mindre og mindre off road-agtig, så holder Jeep fast i mudderpølen, seneste med den nye Trailhawk-version af Grand Cherokee.