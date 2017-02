Hyundai Ioniq er en vaskeægte dansker-hybrid

I første omgang får vi den almindelige, gammeldags hybrid med ekstra batterier – men ikke nok til, at den kan køre på ren el. Senere kommer Ioniq både som opladningshybrid og ren el-bil.

Jeg kørte Ioniq første gang ved kåringen af Årets bil i Danmark i oktober. Der gjorde den ikke stort indtryk på mig. Måske fordi det netop er det, den er god til. Ind til nu har hybridbiler været for de hellige, der gerne så sig selv, set af andre, i netop sådan en bil, uanset hvad den reelle gevinst er.

Flot finish

Ioniq ligner ikke nogen anden Hyundai, men den ligner mange andre biler. Designet ikke kedeligt, men det stikker heller ikke ud. Den falder ind i trafikbilledet, selv om det er en helt ny model.

I kabinen er anderledes instrumenter, det eneste, der adskiller den fra en Toyota Avensis hatchback, men selv de ser anderledes ud på på en normal måde.

Bagagerummet er regulært, bagsædepladsen er pæn, om end lofthøjden er begrænset, og førerpladsen er nydelig, praktisk og velfungerende endda i en flot finish.

Komfortabel køreoplevelse

Hyundais DCT-gearkasse, som er af dobbeltkoblingstypen, fungerer strålende sammen med både benzin- og el-motor. Støjniveauet er lavt, og komforten er god.

Faktisk får du god værdi for det 299.995 kr. den koster, og så er det en hybrid oveni. Dermed kan du tillade dig at vælge det miljørigtige image, uden at det koster ekstra. Mere dansk bliver det vel ikke.

I realiteten er gevinsten stadig beskeden. Trods forsigtig kørsel klarede den 17,5 km/l. Det er pænt uden at være enestående.