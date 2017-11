Hyundai i30 N: Hold da kæft, den er fed!

Jeg har kørt 16 km, da jeg parkerer bilen, slukker motoren og stiger ud.

Det er her, stilheden bliver brudt af en bekendt, knitrende lyd.

Der går nogle sekunder, inden det går op for mig, hvad det er. Det er lyden af en sportsvogn, der er blevet most til det yderste på en racerbane med deraf følgende brandvarm, knitrende udstødning.

Har ikke presset noget som helst

Der er bare det ved det, at jeg ikke har presset noget som helst. Jeg er kørt fra Frederiksberg til Høje Taastrup og har på intet tidspunkt været over 70 km/t.

Tværimod har jeg nok holdt en del stille i formiddagstrafikken, så bilen er da blevet varm. Men knitrende varm?

Senere lærer jeg, at det er en del af pakken Hyundai i30 N, der er GTi-versionen af den ellers så fredelige i30.

Og det er en fremragende pakke. Faktisk en af de bedste jeg har kørt i 2017.

Benytter alle tricks

De efterfølgende dage lærer jeg, at Hyundai benytter alle tricks for at få i30 N til at køre, virke og optræde som en GTi.

Ikke bare de finurlige tricks som den knitrende udstødning, omdrejningstælleren, der flytter det gule felt, efterhånden som motoren bliver varm (som i en BMW M-model), eller motorlyden, der skifter fra GTi-artig til bølle-ballade lydspor med tryk på en blå knap på rattet.

Men også de ægte tricks som vild speederrespons, voldsomme bremser og træk med begrænset spær.