Hvad koster det at køre Ferrari?

Så er det pengene værd?

Hertil kom en stribe andre småting. I alt blev det lige knap 40.000 kr. Oven i dette havde jeg selv skiftet dæk, inden bilen nåede på værksted.

Det er fan... mange penge, og også mere end jeg selv havde afsat. Udskiftning af vinduer i huset er udsat!

Er det god værdi for pengene? Nej, det bliver i hvert fald svært at forklare for andre, end bilentusiaster. Men nu er jeg også sådan en, og endda gift med en forstående hustru.

Jeg har nydt hver en kilometer, og for mig har den være alle pengene værd.

På en elle anden måde gør den også turene i min Volvo V40 mere interessante. Det er som om, den også bliver bedre at køre i, når man har nydt noget sjovere.