Flexleasing bliver desværre også dyrere

Mens nye regler for leasing af nye biler har sat leje- og leasing-selskaberne på hold, så er reglerne for leasing af brugte biler stort set uændrede, på nær en enkelt sætning, som slår fast, at leasingselskaber nu har pligt til at stå inde for bilens restværdi. Kunden kan aldrig drages til ansvar for denne.

Det lyder måske uskyldigt, men reelt lukker det for finansiel leasing, hvor brugeren selv står for den økonomiske risiko ved registreringen af bilen.

Løsningen bruges til importerede brugte biler, hvor mange leasingselskaber har finansieret biler uden at stå inde for bilens restværdi.

Dermed kunne man opnå en lav månedlig ydelse, men kunden risikerede at skulle betale et ekstra beløb, når leasingperioden udløb, og bilen blev solgt til mindre, end leasingselskabet havde beregnet.

Staten ønsker at beskytte kunden, hvilket betyder, at leasingselskabet nu skal stå inde for restværdien. Den kan på ingen måde overdrages til kunden. Og da leasingselskaberne altid ønsker at være på den sikre side, vil det betyde stigende leasingpriser.

Specialbiler i klemme

Importerede brugte biler er hele tiden blevet afgiftsberigtiget i forhold til den vurderede handelspris, som staten nu vil indføre for nye leasingbiler, så her sker ingen ændringer for de brugte.

Til gengæld udgør den nye præcedens et problem for specialbiler, som hidtil har benyttet leasingselskaber alene for at betale registreringsafgift forholdsvis med henblik på brug i mindre end 12 måneder om året.

Hidtil har overdragelsen af ejerskabet til leasingselskabet været en proforma-ting. Nu bliver den reel. Leasingselskabet har ikke bare ret til at handle med bilen, som de ønsker, de har pligt til at holde bilens hidtidige ejer skadesfri.

Udkastet til en ny lov for billeasing blev præsenteret mandag, og branchen har mulighed for at komme med høringssvar frem til den 10. oktober. Forslaget ventes vedtaget det 27. oktober.