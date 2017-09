Fantastisk bil - som jeg nødigt vil ses i

Som bilentusiast glæder jeg mig altid, når der kommer en ny GTi på banen.

I de senere år har jeg lært mig selv at tone forventningerne lidt ned, for der er flere wannabee's end ærlige sjæle i den klasse.

Så jeg satte mig i de dybe, tofarvede skålsæder i den nye Honda Civic Type R med en vis skepsis. Men den blev gjort til skamme. Hurtigt.

Ida Auken sagde nej tak til at få en tur i den sorte Civic Type R

Jeg nød at lege med Ford Focus RS. Mage til legeredskab skal man lede længe efter, men ærligt talt er den så hård, at det bliver for meget af det gode i løbet af kort tid.

Jeg kan bestemt også godt underholde mig i en Seat Leon Cupra, men her er det som om, den er blevet så velvillig, at den næsten er for blød i det.