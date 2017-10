Dyre leasingbiler bliver dyrere

Mens reviderede nybilpriser efterhånden er tilgængelige på bilimportørernes hjemmesider, efter at den nye registreringsafgift blev annonceret, så er leasingbranchen alt andet end klar. Men i branchen forventer mange, at leasing af nye biler bliver dyrere.

"Det kan vi ikke udtale os om på nuværende tidspunkt", lyder beskeden fra alle de leasingselskaber, som jeg har kontaktet både i går og i dag.

Meldingen er, at det lovforslag, som omhandler nye billeasingregler, der blev offentliggjort mandag, er så omfattende, at ingen endnu tør udlægge konsekvenserne af det. Der synes dog at være enighed om to ting:

Nye, især dyrere leasingbiler bliver dyrere.

Beskatningsværdierne følger med op.

Til gengæld er der ikke enighed om, hvad det vil betyde for leasingbranchen.

Nogle mener, at branchen blot skal tilpasse sig, og at der fortsat er fordele ved at lease for mange kunder.

Andre mener, at de forhøjede leasingpriser igen vil gøre det attraktivt at købe nye biler, og at dette også er tilfældet for storkunder, som fortsat kan nyde godt af lavere registreringsafgifter. De nye regler om genvurdering gælder nemlig kun for firmaer, der handler med biler.