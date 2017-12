Den var vi ikke enige om: Se redaktørens stemmer

Citroën C3 Aircross blev Autobest 2018. Kåringen foretages af 31 motorjournalister fra 31 europæiske nationer, heriblandt undertegnede, Mikkel Thomsager, som repræsenterer Danmark og Bil Magasinet.

Citroën C3 Aircross var som bekendt end ikke med i finalen ved den danske kåring af Årets Bil i Danmark, og den lille Citroën SUV var heller ikke min favorit.

Faktisk havde jeg den på sidstepladsen.

C3 Aircross er en vigtig bil for Citroën, fordi biltypen er i kraftig vækst over hele verden, men jeg synes den udnytter pladsen for dårligt, køreegenskaberne er et ærgerligt kompromis og finishen i kabinen er for ringe til, at den kunne vinde Autobest 2018, som er en kåring der hylder den bedste, nye bil under 225.000 kr. i startpris.

Men mine europæiske kolleger ville det anderledes. Faktisk i overvældende grad.

Design og pris

Når jeg spørger dem, lægger flere vægt på, at designet er friskt og pris stærkt, og ikke mindst det vægter da også tungt i Autobest-kåringen, som i praksis finder sted ved, at hver enkelt motorjournalist udfylder en større skema med points.

Point-øvelsen er unik for Autobest. I den danske kåringen giver motorjournalisterne point, som de lyster, og ærligt talt gav det også mig en anden vinder, er jeg ønskede rent subjektivt.

På forhånd var jeg begejstret for Ford Fiesta og Honda Civic, men min pointfordeling endte med at kåre Opel Grandland X som vinder.

Det kunne jeg dog også leve med, men samlet set måtte den altså nøjes med 2. pladsen.

Se både mine stemmer og den samledes pointfordeling herunder.