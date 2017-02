Den stille konkurrent: Derfor er Volvo V40 så god en bil

Nåh ja, du er ikke overrasket, for jeg kører jo Volvo V70 til daglig, men jeg kan godt lide Volvo V40 af de samme årsager, som jeg kan lide min V70. Der er noget pædagogisk hjælpsomhed over begge biler, som giver en behagelig ro i dagligt brug, men tilfældet V40 er dynamikken i behold.

Med 721 solgte i 2016 solgte V40 bare 21 mere end den dyrere og større Volvo XC60, og der er lagt op til den nærmeste konkurrent, som er Audi A3, der blev solgt i 2.307 eksemplarer i 2016, så V40 er en stille konkurrent.

Cross Country-modellen, som jeg netop har testet, gør ikke noget for mig. Jeg kan fint nøjes med en almindelig almindelige V40, men den kan jeg gengæld rigtig godt lide, selv om det er ved at være en aldrende dame.

Frygt for fremtiden

V40 blev introduceret i 2012, men teknisk set bygge den på den forrige Ford Focus, som blev intrdocueret i 2003. Men netop det er en del af kvaliteten for mig, For mens Volvo i den nye kinesiske periode har fokuseret mere på komfort end sport, så har V40 sine gode styreegenskaber i behold.

V40 har netop fået et lille facelift, som blandt andet har givet den "Thors hammer"-forlygtegrarik i samme design som den Volvo XC/S/V 90. Indvendig ligner den således sig selv, om end den løbende er blevet opdateret med ny teknik.

Jeg er stadig fan, og sidder tilbage med en lille frygt for, at den nye V40, der først ventes i 2018, bliver mere forsigtig og mindre underholdende at køre.