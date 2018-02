Den kører godt! (hvad betyder det???)

Den kører godt, min nye Volvo V40 T3, som faktisk ikke er så ny længere. Jeg fik den i maj 2017, og jeg er siden blevet behørigt glad for den.

Jeg gik et par klasser ned fra min gamle Volvo V70, blandt andet for at få mere køredynamik, og det føler jeg, at jeg fik i V40, som jo deler undervogn med den lige så velkørende Ford Focus.

Og så var det vi tog topversionen af samme model, den 253-hestes Volvo V40 T5 Polestar med til Handling Day på Knutstorp-banen i BM315, september 2017, hvor den blev nummer sjok med ordene "bilen er for from til at være en barsk GTi".

Dagen efter sad jeg i min 150-hestes Volvo V40 med en rynke i panden, klar til at blive skuffet. Men det skete ikke, og jeg er fortsat glad for at køre i den.

Dels er der jo en grundlæggende forskel på at køre på landevej og bane. Men der er også en anden forskel, som jeg siden fandt i en anden bil.