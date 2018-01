Bilsalget 2017: Her er vinderne og en overraskende taber

Skal man tro de danske bilimportører blev 2017 et godt år for salget af nye personbiler. Totalsalget endte ganske vist 0,5 pct. under sidste års salg, men det skyldes primært, at salget gik næsten i stå i september, mens Folketinget blev enige om de nye bilafgifter.

Nogle mærker har dog mere grund til at juble end andre.

VW har således hele fire modeller på top ti over de mest solgte personbiler i 2017. I alt blev det til 29.564 solgte nye VW, hvilket er en fremgang på 12,0 procent i forhold til 2016.

Nissan Qashqai leverede en gevaldig slutspurt i 2017, hvilket gjorde den til den 3. mest solgte nye personbil i 2017. Det medvirkede til at hæve Nissans samlede salgstal i 2017 med 31,4 pct til 9.915 styk.

Med i det gode selskab kom også Mercedes, der hævede sit salg med 15,7 pct til 9.986, og Suzuki, der hævede sit salg med 24,5 pct. til 10.887.