Bil Magasinet inviterer: Her kan opleve Lamborghini Huracan live

På Bil Magasinet prøver vi altid at skrive artiklerne så medlevende, at det er som at være der selv, men der er trods alt intet, som at opleve dem på egen hånd.

Derfor prøver vi for første gang at lave et dedikeret mærke-arrangement. Det sker den 14. juni, hvor vi inviterer til en Lamborghini-aften hos Strøjer Samlingen i Assens på Fyn i samarbejde med den danske Lamborghini-importør, Lamborghini Copenhagen.

Lamborghini hos Strøjer

Hos Strøjer Samlingen findes en stor samling klassiske Lamborghini-modeller, men vi bringer flere til og stiller desuden med de nye modeller plus anden underholdning og et let traktement.

De sidste detaljer for programmet er ved at falde på plads, men vi er i fuld gang, og vi har åbnet for billet-salget. Du kan købe billet her.

Hovedpersoner bliver Støjer Samlingens nye Lamborghini Aventador Miura Homage, men der bliver som sagt meget andet at opleve den aften.

Mere info snart!