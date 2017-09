Arghhh, kan afgiftsballaden ende i nul?

I dag tirsdag trumfede finansordfører René Christensen så med at sige til dr.dk, at hvis ikke en aftale er på plads inden to uger, så bliver der slet ingen aftale.

Udtalelsen åbner for, at der slet ikke sker noget, og afgiften dermed fortsætter som hidtil. Med andre ord kan næsten en måneds stilstand i autobranchen ende med at være forgæves.

Man kan håbe, at Dansk Folkeparti selv kan se det vanvittige i den situation, og derfor vil medvirke i en eller anden reduktion i afgiften.

Forhandlinger står stille

Udtalelsen dokumenterer, at Regeringens støtteparti grundlæggende helst er fri for at pille ved bilafgifterne, hvorfor prisen for at deltage kan blive meget høj.

Den seneste uge har der angiveligt ikke været reelle forhandlinger mellem partierne, men kun uformelle sonderinger på basis af konsekvensberegninger fra Finansministeriet.

Det antyder, at resultatet kan blive en forsigtig reduktion i den høje afgiftssats, måske med 15 procentpoint fra 150 til 135 point. Det vil reelt betyde en reduktion på nybilpriser over 160.000 kr. på ca. fem procent.

Hertil kommer givet vis forslag, der skal lukke det hul i Registreringsafgiftsloven, som har reduceret afgiften til lidt eller ingenting hos nogle mærker det seneste år.