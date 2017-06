Årets Biler 2017: Derfor er årbogen det bedste læsestof til ferien

De regler er nu lavet om. Efter næsten 20 år har vi derfor besluttet at adskille de to udgivelser, så Årets Biler udkommer før sommerferien og Bil-Revyen udkommer i november.

Derfor har vi netop udgivet Årets Biler 2017, som giver dig chancen for, at få den opdaterede oversigt over nye biler i Danmark to gange om året.

Få over- og indblik

Årets Biler 2017 ligner sig selv. Det betyder oversigt, over- og indblik. Men det er også en kilde til inspiration og underholdning, og selvom du sikkert kan finde alle oplysninger om alle biler på nettet - et eller andet sted - så må du ikke snyde dig selv for Året Biler 2017.

Køb den i kiosker og på tankstationer nu, eller bestil den direkte i shoppen.

Årets Biler 2017, 212 s., ill., af Daniel Bohnsen, Benjamin Media, vejl. pris 179,95 kr.