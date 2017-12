6 julegaveønsker fra bilredaktøren

Lego Caterham 620R

Som gammel Caterham-ejer, vil modellen altid have en plads i mit hjerte, hvilket kan være undskyldningen for at ønske sig denne Lego-model af en 620R, også selv om det faktisk ikke er en ny model i Legos sortiment.

Ud over at være en hyggelig samleopgave, tager modellen sig godt ud, og hvis du tager motorhjelmen af afsløres et fint, detaljeret motorrum.

Modellen består af 770 klodser, måler 28/14/19 cm (L/B/H) og koster 699 kr. i Legos egen netbutik.