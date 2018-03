Video-podcast: "Derfor havde Citroën Xantia slappe kugler og rustne rør"

Hvis du får en ledig stund i påsken, bør du bruge den i selskab med Mikkel Thomsager og Anders Richter, når de får besøg af Henrik Qvortrup. De fleste ved, at han er journalist og politisk kommentator, men det er måske de færreste, som er klar over, at han også er en ret stor bilnørd.

Derfor inviterede vi ham med i vores podcast til en snak om alle de fantastiske biler, han har haft – og også nogle af dem, som måske ikke var helt så gode. Se og lyt med i klippet nedenfor.