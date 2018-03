Podcast med Henrik Qvortrup: "Så meget tabte jeg på min fabriksnye VW Touareg"

Henrik Qvortrup er bl.a. kendt som journalist, politisk kommentator og en vigtig brik i Se & Hør-skandalen. Men hvad mange ikke ved er, at han også er en vaskeægte bilnørd med et bil-CV, der er længere end nogen af vores andres – tilsammen. Her er alt fra en brugt Saab 99, til en brølende Mercedes AMG med en 6,3-liters V8-motor samt en splinterny VW Touareg på fuld afgift.

Mikkel Thomsager og Anders Richter tager ham med ud på en køretur, hvor de tre får en fantastisk og ikke mindst hyggelig bilsnak. Hør podcasten i Soundcloud-afspilleren nedenfor, eller du kan hoppe over i iTunes og downloade den til din næste køretur.