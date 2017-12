Ny podcast: Christian Grau er i studiet til en bilsnak

Bil Magasinet's podcast nummer fire er endelig i luften, og her kan du få lov til at lære Christian Grau lidt bedre at kende. Han har netop udgivet sin seneste bog "Alfreds Autoalfabet", som han bl.a. vil læse lidt op af. Vi skal dog også høre lidt mere om, hvilke biler han selv har stående hjemme i garagen?

Værterne er som altid Mikkel Thomsager, chefredaktør på Bil Magasinet, og Anders Richter, som er redaktionchef samme sted. Du kan lytte til programmet i Soundcloud-playeren herunder, eller du kan finde os på iTunes.

Program nummer fire er lavet i samarbejde med Shell V-Power.

