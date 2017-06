Lyt til Bil Magasinets podcast med bilnørden Mads Christensen

Endelig er vi klar til at udsende den første udgave af vores nye podcast ud til jer lyttere. Gæsten i program 1 er Mads Christensen, som flere af jer nok vil kende som "Blærerøven". Hvad mange af jer nok også ved er, at han faktisk er en bilkender ud over det sædvanlige, og Mads Christensen har en masse spændende biler stående i garagen. Dem kommer vi til at høre meget mere om i programmet, hvor Mikkel Thomsager og Anders Richter fra Bil Magasinet er dem, der spørger løs. Du kan høre det hele i Soundcloud herunder, eller du kan hoppe direkte i iTunes og downloade podcast'en.

Vi laver programmet i samarbejde med QuickImport, så vi har også en mindre del af programmet, som omhandler bilafgifter.