Julen er over os, og hvis du har brug for en god podcast til at holde dig ved selskab, når du kører hjem til jul, så har vi selvfølgelig svaret på dine bønner. Nemlig den seneste Podcast fra Bil Magasinet hvor vi har Christian Grau med i studiet, og det er der kommet et rigtig godt program ud af. Du kan enten høre det i Soundcloud-playeren herunder, eller du kan hoppe ind i iTunes og lytte til den hér.