Walter Röhrl dropper Nürburgring-rekordforsøg: Det er for farligt!

Der er ingen tvivl om, at den legendariske motorsportshelt Walther Röhrl er stor fan af fart. Han er kendt for sin tid bag rattet af de vildeste Gruppe B-rallybiler og senest som udviklingskører hos Porsche, men han er blevet bekymret for udviklingen. I et interview med Drive udtrykker han sin bekymring over, at superbilerne er blevet for hurtige til Nürburgring.

Udmeldingen kommer i kølvandet på Porsche’s nyvundne rekord i GT2 RS’eren, som kørte rundt på Ringen i tiden 6:47.3 minutter. Den 20,8 km/t lange racebane, blev tilbagelagt med en gennemsnitshastighed på 184,11 km/t.

Tiden er vildt imponernede og understreger, hvor langt udviklingen er kommet. Men ifølge Röhrl bevæger vi os også på en farlig grænse. For med så høje hastigheder er spændet mellem succes og ulykke meget lille, og når det går galt, kan det have fatale konsekvenser.

Det var Walter Röhrl, som sad bag rattet da den gamle 911 GT2 (997), der satte rekord i 2008. Dengang lød tiden på 7:32.0 minutter. Ifølge Röhrl frabad han sig at skulle forsøge at sætte denne rekord på grund af sin egen sikkerhed.

Han påpeger en væsentlig faktor, og det er downforce – eller mangel på samme. For selv om en Porsche 911 GT2 RS kan generere op til 416 kg downforce, er det peanuts sammenlignet med moderne racerbiler, hvor man ikke behøver tage højde for fodgængersikkerhed osv. Det betyder, at der ikke er greb nok ved høje svinghastigheder. Baneledelsen på Nürburgring satte i en periode fartgrænser flere steder rundt på ringen efter en alvorlig ulykke, hvor en Nissan GT-R røg af banen og ud i publikum, hvor en person omkom. Siden har er der blevet foretaget en række ændringer, så fartgrænserne er fjernet.