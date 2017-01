Volvo indleder året med sublim test hos Euro NCAP

Volvo S90 og Volvo V90 er blandt de første i år til at blive sikkerhedstestet hos det europæiske institut. Og vi skal love for, at Volvo sætter barren højt.

De to biler fra Sverige kan fås med masser af avanceret sikkerhedsudstyr, der imponerede meget under testen. Teknik som den automatiske nødbremse, som både virker i forhold til trafik og fodgængere, gjorde et særdeles godt indtryk. Derudover fås bilerne også med vognbaneassistent og adaptiv fartpilot, hvilket også spillede en stor rolle.

Svenske modeller udgør Top 3

Volvo’erne scorede den højeste karakterer hos Euro NCAP nogensinde. Volvo har i øvrigt også nummer 3 på listen; Volvo XC90 fra 2015.

Til sammenligning kører det ikke ligefrem for Ford. Den seneste Euro NCAP-test af den nye Ford Mustang gjorde det mildest talt ringe, eftersom den flamboyante hest kun scorede 2 stjerner.

- Ford havde ikke regnet med, at Euro NCAP ville teste Mustang’en og valgte derfor ikke at udstyre bilen med sikkerhedssystemer i Europa, som ellers er tilgængelige for de amerikanske kunder, og som iøvrigt er tilgængelige i mange andre sportsvogne. Sådan en attitude overfor sikkerhed burde bekymre Ford-kunder uagtet om du køber en højtydende sportsvogn eller en almindelig familiebil, udtaler Michiel van Ratingen, generalsekretær i Euro NCAP.

Ford har dog svaret igen på kritikken og oplyser, at det nye facelift vil få de sikkerhedssystemer som standard, som manglede under dens seneste test. Vi kan kun håbe på, at de kigger efter hos Volvo.