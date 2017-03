Vinderen er fundet: Ford C-Max er Årets Brugtbil 2017

Jørgen Jørgensen, seniortekniker, FDM:

"I FDMs rådgivning oplever vi en stigende interesse for brugte familiebiler i den lidt større klasse, hvor der er behov for god plads både på bagsædet og i bagagerummet. Her rammer årets bil fra 2011 rigtig, med et koncept der stadig holder. En rigtig folkeflytter som FDM kaldte bilen dengang.

Teknisk har bilen ikke budt de store udfordringer hos FDMs teknikkere, og der er motorvarianter for enhver smag. Det var også hos Ford at man begynde at vise nye veje med små 3 cylindrede motorer på 1,0 liter til store biler, til manges forundring og bekymring. En kombination som har vist sig absolut brugbar.

Hvis man er til automatgear, og vælger en variant med Fords Power-Shiftgear bliver man rigtig godt kørende i en brugt bil."

Christian Schacht, Jyllands-Posten:

"C-Max er en moderne konstruktion med høj sikkerhed, fremragende køreegenskaber og god komfort. Samtidig er der rimelig med plads, og med Grand C-Max er der endda helt op til syv sæder. At priserne er rimelige og mekanikken forholdsvis fejlfri tæller også højt. Personligt ville jeg gå efter en 1,0- eller 1,6 benzinmotorerne med turbo.

Karsten Lemche, FDM Motor:

"Ford C-Max er det p.t. mest interessante brugtbilskøb. Du får en fleksibelt indrettet familiebil, der har god plads til hele familien til en meget attraktiv pris. Samtidig har C-Max vist sig at have meget få fejl i FDMs brugtbilstests. Velkørende, veludstyret og med et bredt udvalg af velfungerende benzin- og dieselmotorer."