Verdens dyreste kaffepause? Stive medarbejdere koster BMW millioner

Hvis du oplever mærkelige raslelyde i din BMW, er det måske fordi, nogle af de ansatte på BMW-fabrikken i München har et lidt for afslappet forhold til alkohol?

For nylig måtte BMW i hvert fald lukke produktionen af biler ned i knap en time, fordi to polske montører var så fulde og skæve, at de formodentlig ikke kunne kende forskel på forende og bagende. De var i hvert fald ikke i stand til at varetage deres job, og det satte hele produktionen på standby, skriver Bild.

De to medarbejdere kollapsede den 3. marts kl. 22.40, så kollegerne måtte trykke på nødknappen ved produktionsbåndet. De havde drukket en stor mængde alkohol og røget hash, og den ene havde angiveligt også indtaget amfetamin.

Kaffepause for millioner

De to medarbejdere havde røget hash og drukket sig fulde i en pause, som ifølge Bild ender med at koste deres arbejdsgiver flere millioner kroner på grund af den lukkede produktion.

Skaderne løber efter sigende op i omegnen af en million euro for den tyske bilproducent – svarende til ca. 7,5 millioner kroner.