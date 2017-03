Vejdirektoratet skruer op: På disse danske veje bliver farten hævet

Om arbejdet

Opgraderingerne af de udvalgte strækninger til 100 km/t indebærer blandt andet, at der generelt opsættes nye hastighedstavler og etableres nye midterautoværn for at øge sikkerheden.

På strækningen Sdr. Borup-Assentoft skal rabatten desuden forstærkes.

Arbejdet ventes ikke at få store konsekvenser for trafikken på strækningerne. Dog kan der komme korte perioder med omkørsel, nedsat hastighed og smallere kørespor.