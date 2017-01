Trafikdrab stiger til højeste niveau i fem år

– Generelt har udviklingen frem til 2016 været positiv og antallet af dræbte og tilskadekomne er reduceret markant. Men tallene for 2016 viser, at det er nødvendigt, at vi sætter ind på flere og måske nye områder for at reducere antallet af ulykker, siger Stefan Søsted, der er direktør i Færdselsstyrelsen, og fortsætter:

– Derfor sætter vi os sammen i løbet af foråret og ser på, hvordan vi på tværs af myndighederne kan gøre yderligere for at dæmme op for denne triste udvikling. Dette fælles arbejde, samt Vejdirektoratets og Havarikommissionens løbende analyser, er et godt grundlag for det fortsatte samarbejde mellem myndigheder, branche og interesseorganisationer om at reducere antallet af trafikulykker i Danmark.

Mål om markant reducering

Færdselssikkerhedskommissionen har en målsætning om at reducere antallet af dræbte i trafikken til 120 i 2020.

– Hvis vi skal vende den negative udvikling og nå at opfylde målene, skal der mere fokus på Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger. Det gælder både i forhold til vejteknik, sikkerhed i bilerne, lovgivning, politikontrol, kampagner og undervisning. Vi skal fortsat samarbejde om at få bedre trafiksikkerhed, og vi skal sørge for, at trafikanterne tager større ansvar for både sig selv og andre i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Kilde: Vejdirektoratet, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Rådet for Sikker Trafik og Færdselsstyrelsen