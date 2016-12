Toyota topper listen: Her er pensionisternes foretrukne biler

En stor undersøgelse hos Sampension blandt mere end 5.000 danske pensionister mellem 65 og 75 år viser, at japanske Toyota er en klar vinder blandt de ældre.

Generelt viser undersøgelsen, at de biler, der topper listen, ikke just er dem, som er kendt for dynamiske køreegenskaber. Pensionisterne har tilsyneladende andre præferencer, når de vælger bil.

– Det er bestemt ikke overraskende, at pensionisterne vælger det fornuftige og sikre mærke. Vi taler om en generation, som har været i stand til at forvalte deres økonomi ekstremt fornuftigt. Derfor ville det også være underligt, hvis de pludselig skulle foretrække en tysk luksusbil frem for en japansk fornuftsbil, siger pressechef i Sampension, Klaus Fridorf, og tilføjer:

– Der er ingen tvivl om, at det er de fornuftige biler, der har vundet pladsen i pensionisternes garager, men det viser også noget om, hvor stærk en økonomi mange ældre har, når Volvo med en andel på 2,5 procent er så relativt populær i forhold til, hvad der ellers bliver solgt i Danmark.

Toyota er klart det mest populære bilmærke blandt danske pensionister. Lige i hælene kommer Peugeot og Volkswagen, som de danske pensionister også er ret glade for.