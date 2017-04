Toyota's danske boss: Vi skal være mere sexy

Hvordan det?

"Vores nye C-HR har fået en fin modtagelse af det danske marked, og den viser jo en ny og mere modig side af Toyota. Vi har tidligere haft et stærkt brand inden for VM-rally, og er vendt tilbage her i år. Vi har fået en fantastisk start på sæsonen. Udfordringen er nu at overføre begejstringen fra C-HR og motorsport til mainstream-bilerne."

Hvordan vil danske Toyota-kunder mærke forandringen?

"Det er noget af en udfordring, for Toyota er et globalt brand, og det danske marked er lokalt. Men vi skal gøre som vi gjorde med den danske designer Stephan Rasmussen, der jo står bag C-HR. Det lykkedes at fortælle, at der står en dansker bag bilen, og så bliver den lige pludselig vedrørende. Vi skal sætte vores brand og produkter ind i den dansk sammenhæng for at nå vore danske kunder."