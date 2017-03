Thorkild Thyrring mister kortet igen igen - her er hans forklaring

18 måneder uden kørekort og en solid sjat penge som betaling for sagens omkostninger. Sådan lyder dommen mod 70-årige Thorkild Thyrring, der i dag er blevet afsagt i en ankesag i Østre Landsret, skriver Ritzau. Det er en stadfæstelse af byrettens dom fra 2014.

Sagen begyndte tilbage i 2012, da Thorkild Thyrring røg i politiets fotofælde på Strandvejen nord for København på en strækning, hvor man kun må køre 50. Thyrring kørte 84 kilometer i timen.

Det var Retten i Lyngby, der allerede tilbage i 2014 frakendte Thorkild Thyrring retten til at køre i bil i 18 måneder, men han valgte altså at anke dommen. Nu er den endelige dom dog faldet, og det er dermed tredje gang, at den fartglade herre mister kørekortet. Første gang var i 2003, og anden gang var i 2009, hvor han blev taget flere gange af politiet i Nordsjælland.

To truende mænd med kasketter

Han har tidligere forklaret, at han kun kørte for hurtigt, fordi han følte sig truet.

- Da jeg lige var drejet ud på Strandvejen fra Hotel Marinas parkeringsplads fik jeg øje på en sort GTI, der kom kørende i stor fart og overhalede flere biler på fuldt optrukne linjer, før den lagde sig truende lige bag min bil.

- Jeg fik øje på to mænd i bilen, der var iført kasketter. Den ene havde kasketten på omvendt. Og en af mændene så ud, som om han havde et eller andet ved skulderen.

- Jeg blev hurtigt klar over, at det ikke var papparazzi-fotografer. Den sorte GTI kørte nemlig ekstremt aggressivt, forklarede Thorkild ifølge Ekstra Bladet, da sagen kørte i byretten.

Vidnede mod rocker

Thorkild Thyrring forklarede i retten, at han i 2003 havde vidnet mod en rocker i en sag, hvor rockeren var tiltalt for at have truet Thyrring på livet i forbindelse med et optrin på en cafe.

- Dengang talte jeg efterfølgende med blandt andre chefpolitiinspektør Per Larsen, der fortalte mig om de mulige trusler fra det meget betændte rockermiljø, og om hvor giftige rockerne kunne være. Per Larsen sagde, at jeg skulle være opmærksom på eventuelle trusler i fremtiden, forklarede han ifølge Ekstra Bladet.

Per Larsen kunne dog ikke huske, at han havde talt med Thorkild Thyrring om rockeren, da han afgav forklaring i byretten.