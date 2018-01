Tag familien med til åbent hus på Skoda Karoq

Der venter bogstavelig talt en stor oplevelse for hele familien, når Skoda holder åbent hus weekenden 3.-4. februar. Der er danmarkspremiere på Skoda Karoq, som er Skoda’s svar på en VW Tiguan. Som Skoda også gjorde da de lancerede den større Kodiaq, bliver Karoq i første omgang desværre kun introduceret med det højeste udstyrsniveau, Style. Prisen starter fra 319.000 kr. og for det får du en rummelig SUV med et bagagerum på 521/1.630 liter og stort set alt i udstyr.

F.eks. har Skoda Karoq Style en dynamisk fartpilot, som automatisk holder afstand til forankørende, og en vejbaneassistent, som griber ind, hvis man uforvarende er ved at forlade vejbanen. Desuden har Karoq en frontassistent med udvidet fodgængerbeskyttelse, hvilket er en af årsagerne til, at Karoq har opnået de maksimale fem stjerner hos Euro NCAP for sin sikkerhed.

Udstyrslisten fortsætter med bl.a. nøglefri betjening, parkeringssensor bag, klimaanlæg med to zoner, træthedsregistrering, 18’’ alufælge og et Bolero-infotainmentsystem med Apple CarPlay, DAB-radio, otte højttalere, Bluetooth samt et multifunktionsrat til at styre det hele uden at fjerne hænderne fra rattet. Førerens smartphone har i den forbindelse sin egen plads i en praktisk phonebox, som forstærker antennesignalet.

Priser fra 319.000 kr.

Som nævnt starter priserne ved 319.000 kr., og det er med en 1.0 TSI-benzinmotor med 115 hk. Den større 1.5 TSI ACT 150 hk med automatisk cylinderfrakobling koster 337.000 kr. Ligeledes er der to dieselmotorer at vælge imellem ved introduktionen i februar: 1.6 TDI 115 hk til 339.000 kr. og 2.0 TDI 150 hk med 4x4 til 385.000 kr. Alle motorer fås med et 7-trins DSG-automatgear, hvilket koster 20.000 kr.