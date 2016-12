Svenskerne er gået i gang med at købe Volvo tilbage

Kinesiske Geely købte i 2010 det svenske bilmærke fra Ford Motor Company for hvad der svarede til knap 10 mia kroner. Siden da har den svenske bilproducent bevaret sin til tilknytning til Sverige ved at holde størstedelen af udviklingen og produktionen i Sverige, selvom de nu er ejet af kinesiske investorer, herunder den kinesiske stat.

Nu kan vores svenske søster-magasin Teknikens Värld fortælle, at en gruppe tunge svenske investorer har besluttet, at Volvo skal være svensk igen. I går meddelte tre af de største svenske pensionsselskaber AMF, Första AP-fonden og Folksam, at de tilbagekøber Volvo-aktier fra Geely for knap fire milliarder kroner.

AMF repræsenterer den største investering med halvdelen af ​​det beløb på godt to milliarder, mens AP-fonden investerer lidt over en milliard kroner og Folksam lidt under en milliard.

Siden Geely købte Volvo er værdien firedoblet, så Volvo nu har en anslået værdi på ca. 40 mia kroner. Derfor sætter svensken sig med den seneste investering atter på 10 pct. af aktierne.