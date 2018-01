Store tilbudsdage hos landets bilforhandlere. Her er din guiden:

Hvad skal du vide?

Køb ikke bil på grund af følelser

Hvad skal man vide som forbruger om nytårskuren? Vi spørger FDM’s ekspert i køb af nye og brugte biler, Karsten Mayland Lemche, der også er bilekspert i Go’Morgen Danmark på TV2.”Nytårskuren byder på enkelte slagtilbud, som kan være gode køb. Men det forudsætter, at bilen passer til dine behov. Typisk ejer man biler over en længere årrække, derfor er det vigtigere at vælge den rigtige model, end om du får for 10.000 kr. ekstraudstyr, som du alligevel ikke ville have valgt,” siger Karsten M. Lemche.”Det er udmærket at vise, at man er begejstret for en bil. Det vil også få sælgeren til at bide på i forhold til at begynde en reel forhandling om prisen. Men undlad at handle i følelsernes vold, hold fokus på hvor meget, du vil have i rabat, og vær altid klar til at forlade forhandleren uden en slutseddel,” lyder det fra FDM’s ekspert.Endelig skal man være opmærksom på, at det ofte er ældre modeller, som kommer på tilbud. Der er intet i vejen for at købe en model, der ikke er det nyeste nye – man skal bare være opmærksom på det.”Det er ofte på modeller som har været på markedet et stykke tid, at der kommer kampagnemodeller med meget ekstraudstyr. Sidste år gjaldt det eksempelvis Ford Fiesta, der var på tilbud inden den nye model kom til Danmark. I år er det en bil som Mercedes A-klasse, der er på tilbud inden den nye model kommer i løbet af foråret,” siger Karsten M. Lemche.