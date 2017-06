Stor svindelsag: Stjålne engelske biler ender i Thailand

Det hele har været sat i system og blandt andet involveret toldere og eksklusive bilforhandlere i Thailand. Det er nemlig sådan, at superbiler er belagt med en ufattelig høj afgift i Thailand – omkring 328 pct.

En stribe importerede Lamborghini Aventador’s er på importerklæringerne angivet som den langt billigere Gallardo, hvilket har givet en enorm afgiftsbesparelse.

Importeret som 'reservedele'

Derudover har man fundet ud af, at flere superbiler er blevet sendt til Thailand som ”reservedele” og efterfølgende samlet derude – for at slippe for afgiften.

Det organiserede tyveri er foregået på følgende måde:

* En engelsk kunde køber en superbil og får den finansieret.

* Så snart bilen er leveret til kunden, bliver den sat på en container og sendt afsted med skib mod Thailand.

* Når bilen er på vandet, melder ejeren den stjålet og stopper med at betale afdrag – det efterlader regningen hos forhandleren.

* Bilen sælges nu til en køber i Thailand.

Selvom 122 biler lyder af meget, så mener efterforskerne, at der er sket meget mere fusk. De forventer, at det vil tage lang tid at få ryddet op i branchen.