Stop! Nu tilbagekalder Tesla mere end 50.000 biler

Problemer med den elektriske håndbremse har fået Tesla til at tilbagekalde intet mindre end 53.000 biler. Det skriver Tesla på sin hjemmeside.

Det er både bilerne Model X og Model S, der er bygget i perioden mellem februar og oktober 2016, som er berørt af den aktuelle tilbagekaldelse.

Problemet består af en fejl i et af bilernes gear. Fejlen betyder, at håndbremsen ikke deaktiveres, og at bilen derfor ikke kan bevæge sig. Det betyder dog ifølge Tesla ikke, at håndbremsen risikerer at svigte.

"Der er ingen problemer"

Hos Tesla mener man ikke, at problemet har givet sikkerhedsmæssige problemer eller forårsaget ulykker, eller at det vil kunne ske, men alligevel tilbagekalder de altså nu bilerne.

Og tilbagekaldelsen har foruden de materielle omkostninger allerede fået store konsekvenser . Ifølge nyhedsbureauet Reuters er firmaets aktieværdi allerede faldet med 1,3 procent.

Tesla giver direkte besked til bilejere, der er ramt af problemet.