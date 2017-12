Status efter ét år med 17-årige bag rattet

En vigtigt del af ordningen indebærer, at de 17-årige kun må køre bil i det første år, hvis de har en bilist med mindst ti års erfaring og en minimumsalder på 30 år ved deres side. Når de 17-årige har fået deres kørekort, kan de med en ledsager benytte bilen efter samme regler, som gælder for 18-årige bilister i dag. Inspirationen til forsøgsordningen kommer fra Tyskland, hvor det via et lignende initiativ er lykkedes at nedbringe antallet af ulykker blandt de yngste trafikanter.



Og noget tyder på, at det også virker i Danmark. Ifølge Rigspolitiet har over 15.000 17-årige taget kørekort i årets første 11 måneder. Flere tusinde af dem er forsikret gennem deres forældre i landets største forsikringsselskab, Tryg. Alligevel har selskabet i hele 2017 kun modtaget fire skadeanmeldelser, hvor en 17-årig har været involveret i skaden. Og blot i to af sagerne er den 17-årige entydigt skyld i uheldet – de to øvrige handler om påkørsler af anden part.



“Det er nogle flotte tal, som lover godt for fremtiden, og vi er fortsat meget positive over for ordningen. Det er naturligvis vigtigt, at man først og fremmest sikrer sig, at man opfylder de specifikke krav, der stilles til at være ledsager for en 17-årig bilist. Men hvis man gør det, synes vi, at man som forælder skal springe ud i det. Resultaterne fra udlandet er gode, og det er de foreløbige danske resultater også,” siger skadedirektør i Tryg, Mogens Olesen.