Stærk start på 2017: Her er de mest populære biler her og nu

Ovenpå et rekordsalg i hele 2016 og en stærk start i januar bekræfter februar måneds salgstal nu blot tendensen. Bilmarkedet er fortsat på et højt niveau, og danskerne forsætter med at anskaffe og udskifte biler i stort antal.

I februar blev det til 17.622 nye personbiler, hvilket er 6% over de 16.622 i februar sidste år, som blev det absolut bedste år nogensinde.

Salget opdelt i segmenter

Tendenserne for segmenterne viser en iøjnefaldende nedgang i andelen for mikrobiler, som dog helt opvejes af en tilsvarende stigning i B-segmentet, som er lidt større, men stadig er små biler.

En anden tendens er, at også interessen for bilerne i den såkaldte crossover-klasse – de lidt større og højere familiebiler – er pænt stigende. Det understreges blandt andet af Nissan Qashqai's imponerende andenplads i statistikken over de mest solgte biler.

En anden overraskelse er Volkswagen Passat, som er hoppet helt op på en sjetteplads. Det har dog ikke indvirkning på segmentets andel af bilmarkedet, som altså befinder sig på samme niveau sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

Herunder kan du se de 20 mest solgte biler i øjeblikket.