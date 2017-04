Spøjst samarbejde: Køb en bil og få en ferie med i købet

Det er et udvalg af biler, der normalt sælges gennem ALD carmarket i Taastrup og Fredericia, man nu kan optjene CashPoint på. De tidligere leasingbiler er typisk mellem to og fem år gamle, har fuld servicehistorik og kun én tidligere ejer.

Senere vil ALD Automotive udvide tilbuddet om at optjene CashPoints til også at gælde privatleasing af nye biler. Her vil pointene blive indsat hver måned på brugerens CashPoint-konto.

Flere unikke tilbud på vej

Også for Norwegian er der med samarbejdet med ALD Automotive tale om helt nye fordele for kunderne.

- Vores mål er altid at tilbyde attraktive fordele og optjening af CashPoints til vores medlemmer, og vi er meget tilfredse med at have indgået en attraktiv aftale med ALD Automotive. I fremtiden kan man forvente, at vi kommer til at tilbyde endnu flere forskellige og unikke tilbud, siger Brede Huser, chef for Norwegian Reward.