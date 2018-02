Slut med at lede efter parkeringsplads – ny app viser vejen

I storbyer skyldes op mod 30 % af trafikken bilister, der søger efter parkeringspladser. Forestil dig at køre rundt i en by, hvor trafikken glider let, og du via en app kan finde vej til nærmeste ledige parkeringspladser. Der er ingen kødannelse, bilisterne sparer tid, og der er markant mindre forurening.

Det kan være realiteten inden længe. EasyPark har opdateret sin parkeringsapp med en ny gratis service, der viser bilister den bedste vej gennem byen til deres destination. Det vil sige den rute, hvor der er størst sandsynlighed for en ledig parkeringsplads på et givent tidspunkt i et givent område tæt på destinationen.

Hos EasyPark glæder man sig over, at Find & Park nu bliver tilgængelig i Danmark.

”Vi arbejder hver dag på at gøre parkering nemmere for bilister og samtidig gøre byer bedre for alle at bo og opholde sig i. Med Find & Park kan vi guide bilister til den bedste vej gennem byen og dermed reducere såkaldt ’søgetrafik’. Det gør det nemmere og hurtigere at parkere for den enkelte bilist, og samtidig nedbringer vi trængsel og forurening markant,” fortæller Bernd Reul, landechef for EasyPark i Danmark.

For at tage Find & Park i brug skal man blot opdatere sin nuværende EasyPark-app. Den nye service er til at begynde med tilgængelig i København og vil senere blive udbredt til andre større byer i Danmark. Ingen andre parkeringsapps i verden har en lignende funktion.