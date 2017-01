Det er den tyske BMW specialist Mint Classics i München, som fået bilen ind. De er heldigvis specialister i at restaurerer BMW’er. At dømme ud fra billederne, så trænger den til lidt af en kærlig hånd.

Mint Classics har også en stor opgave i at få alle de mekaniske dele til at bevæge sig igen. Man starter ikke bare en bil op, som har stået stille så længe. Alt skal have et gennemsyn, væsker skal udskiftes og ramme og kæder skal den uden tvivl også have nye af.