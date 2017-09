Shell lancerer ny "Power-diesel" til trods for kommende forbud

Additiver i V-Power Diesel

Shell V-Power Diesel gør brug af Shell's Dynaflex teknologi med additiver, der er designet til at fjerne og forebygge belægninger i forbrændings- og indsprøjtningssystemet. På den måde hjælper brændstoffet med til at rense og holde motoren ren, hvilket er en forudsætning for at yde optimalt med en god og ren forbrænding.Shell lover også, at V-Power Diesel med sine rensende egenskaber vil have en effekt på ældre dieselmotorer, og være med til at vinde nogle af de potentielt tabte kræfter tilbage.